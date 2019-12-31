Посетитель галереи в Лондоне напал на картину Пикассо
Посетитель лондонской галереи современного искусства Тейт напал на картинку Пабло Пикассо «Бюст женщины», которая оценивается в 20 млн фунтов. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, полотно было разорвано. Другие подробности состояния картины не сообщаются. Как заявили BBC в галерее, в настоящее время повреждения картины оценивают эксперты.
В содеянном обвиняется 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона. В свою очередь, он заявил, что намерен отрицать обвинение. Он заключен под стражу до 30 января, на этот день запланировано судебное слушание.
По данным BBC, несмотря на инцидент галерея открыта для посетителей.
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