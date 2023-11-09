Портрет Цоя из 10 тысяч пивных крышек продают за миллион рублей
Портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя из пивных крышек продают в интернете. Необычный лот появился на одной из онлайн-площадок для объявлений.
Начальная стоимость работы оценена в один миллион рублей. Автор предложения под ником МальчикПальчик проживает в Санкт-Петербурге. Размер произведения составляет 2,4 метра в высоту и 1,8 метра в ширину, а вес достигает 20 килограммов.
Художник рассказал, что использовал около 10 тысяч крышек. Правда, заметно, что это не только пивные крышки, но и от известного газированного напитка. Работа представляет собой изображение Виктора Цоя со сложенными на груди руками и цитатой из его песни «Красно-желтые дни» - «Мне приснилось, миром правит любовь».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этой осенью в Новосибирске открыли сквер имени Виктора Цоя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru