Портрет Цоя из 10 тысяч пивных крышек продают за миллион рублей

Портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя из пивных крышек продают в интернете. Необычный лот появился на одной из онлайн-площадок для объявлений.

Начальная стоимость работы оценена в один миллион рублей. Автор предложения под ником МальчикПальчик проживает в Санкт-Петербурге. Размер произведения составляет 2,4 метра в высоту и 1,8 метра в ширину, а вес достигает 20 килограммов.

Художник рассказал, что использовал около 10 тысяч крышек. Правда, заметно, что это не только пивные крышки, но и от известного газированного напитка. Работа представляет собой изображение Виктора Цоя со сложенными на груди руками и цитатой из его песни «Красно-желтые дни» - «Мне приснилось, миром правит любовь».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этой осенью в Новосибирске открыли сквер имени Виктора Цоя.

