Сергунина: Порталом «Узнай Москву» за 2020 год воспользовались 2,5 миллиона раз
Портал «Узнай Москву» за 2020 год посетили 2,5 миллиона раз, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Онлайн-гид по столице обновил свой дизайн и запустил новые инструменты. Теперь пользователям стало еще проще находить информацию и планировать маршруты.
Модернизация ресурса проходила в тесном сотрудничестве с москвичами. Многие предложения пользователей об улучшениях были реализованы на сайте. «“Узнай Москву” — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей», — добавила Сергунина.
В обновленной версии сервиса упростили систему поиска. Теперь интересующее место можно найти не только по названию или адресу, но и по ближайшей к нему станции метро. Онлайн-портал проложит маршрут к достопримечательности, укажет расстояние до объекта и рассчитает время в пути.
«Узнай Москву» — это интерактивный городской гид, где опубликована информация о более чем двух тысячах зданий, 662 памятниках и 324 музеях. На сайте можно поучаствовать в разнообразных квестах и ознакомиться с историей ключевых московских достопримечательностей.
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