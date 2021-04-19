Сергунина: Порталом «Узнай Москву» за 2020 год воспользовались 2,5 миллиона раз

Портал «Узнай Москву» за 2020 год посетили 2,5 миллиона раз, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Онлайн-гид по столице обновил свой дизайн и запустил новые инструменты. Теперь пользователям стало еще проще находить информацию и планировать маршруты.

Модернизация ресурса проходила в тесном сотрудничестве с москвичами. Многие предложения пользователей об улучшениях были реализованы на сайте. «“Узнай Москву” — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей», — добавила Сергунина.

В обновленной версии сервиса упростили систему поиска. Теперь интересующее место можно найти не только по названию или адресу, но и по ближайшей к нему станции метро. Онлайн-портал проложит маршрут к достопримечательности, укажет расстояние до объекта и рассчитает время в пути.

«Узнай Москву» — это интерактивный городской гид, где опубликована информация о более чем двух тысячах зданий, 662 памятниках и 324 музеях. На сайте можно поучаствовать в разнообразных квестах и ознакомиться с историей ключевых московских достопримечательностей.

