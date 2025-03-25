Понаровская презентовала песню на стихи Марии Захаровой о погибших бойцах СВО

Певица, заслуженная артистка России Ирина Понаровская исполнила на концерте в Санкт-Петербурге песню «Мой ангел», посвященную потерявшим сыновей матерям. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем матерям, которые по той или иной причине потеряли свое дитя. Они наши ангелы», - обратилась артистка к зрителям, презентуя композицию.

Музыку к новой песне написал композитор и продюсер Максим Фадеев, стихи — официальный представитель МИД России Мария Захарова. В беседе с «Фонтанкой» дипломат рассказала, что вынашивала идею песни три года, общаясь с матерями участников специальной военной операции. Поработать с Понаровской Захарова решила, когда умер единственный сын певицы.

«Тогда я дала волю чувствам, которые копились с 2022 года. Ирина приняла текст сразу. Не сразу мы смогли ее записать. Это было сложно для всех, в первую очередь для Ирины», — отметила автор.

Ранее Мария Захарова написала стихи для песен исполнительницы Любови Успенской «Я слишком тебя любила», «Мольба», «Сила моя со мной», напоминает 360.ru.

