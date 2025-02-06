В Планетарии №1 в Санкт-Петербурге весной покажут шоу «Тайны ледяной планеты»
Композитором проекта стал Святослав Савельев, также в создании проекта принимал участие Максим Никонов, режиссер VR-клипа, ставшего хитом на нашумевшей выставке «Панк-культура. Король и Шут».
Уникальное полнокупольное шоу «Тайны ледяной планеты» на экране площадью более 2100 квадратных метров покажут в Планетарии №1 в Санкт-Петербурге весной.
Зрители перенесутся сквозь пространство и время: откроют Антарктиду вместе с Беллинсгаузеном, исследуют лед с ученой-гляциологом, отправятся в 3025 год с космонавтом в поисках планеты, где есть лед и все это под атмосферную музыку, подчеркивающую эпичность ледяных пейзажей.
Проект создан «Плюс Студией» совместно с Планетарием №1 и станет продолжением «ледяной франшизы», начало которой положила выставка-экспедиция «Лёд. Жизнь» — ее Плюс Студия и бюро Planet 9 открыли в Севкабель Порту в ноябре прошлого года.
Первые показы шоу «Тайны ледяной планеты» пройдут 5 и 13 марта, сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.
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