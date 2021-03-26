Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий
Музыкант, участник рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.
«Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал Троицкий.
Гибель музыканта подтвердили его супруга и сын, отмечает телеканал «360».
Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Музыкант учился на факультете журналистики МГУ, публиковался в советских изданиях. Однако позже Липницкий увлекся рок-музыкой и в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», в которой играл до 1990 года.
Липницкий дружил и сотрудничал со многими культовыми персонами русского рока, в том числе, с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Майком Науменко.
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