Поэт Кравченко рассказал, как ему помогает популярность в соцсетях

Поэт Дмитрий Кравченко, у которого миллионы подписчиков в соцсетях, признался, что огромная аудитория мотивирует к работе и дает возможность заниматься просветительской деятельностью, его слова передает издание MaximOnline.

«Я могу позвонить, грубо говоря, в любое министерство образования и сказать: «Здравствуйте! У меня три миллиона подписчиков в соцсетях. Я хочу встретиться с детьми и пообщаться», - рассказал он.

Кравченко отметил, что слова о миллионах подписчиков привлекают молодых ребят, они сразу начинают внимательно слушать. По его словам, такая «популярность» помогает быстро преодолевать преграды, чтобы заниматься любимым делом и доносить свои стихи до широкой аудитории.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН заявил, что аудиокниги не могут передать всю глубину художественного произведения, несмотря на удобный формат. Он призвал молодое поколение при возможности читать «традиционные книги». Он выразил надежду на то, что его книги будут именно читать, а не слушать.

