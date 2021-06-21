Поэт Александр Еременко умер в возрасте 70 лет
Поэт Александр Еременко скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Поэтесса Вероника Долина сообщила РБК, что он много лет боролся с онкологией.
«Это была совершенно блистательная фигура», — заявила Долина.
3 мая супруга Еременко Галина Рыбакова сообщила, что поэта госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. Тогда она отметила, что тест на коронавирус был отрицательный. 12 числа того же месяца Еременко выписали из больницы.
Первые сочинения Александра Еременко были напечатаны в 1986 году. Его стихи критики относили к метареализму (как и произведения Ивана Жданова и Алексея Парщикова).
Еременко выпустил сборники «Добавление к сопромату: Стихи», «Инварианты» (1997), «Горизонтальная страна» (1999), «Opus Magnum» (2001).
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