Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио Александр Бон и Игорь Паньков вместе с Найком Борзовым отправились в гости на съемки нового сезона Comedy Club и рассказали о том, как идёт подготовка к «НАШЕСТВИЮ». Фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области и станет самым масштабным за свою 20-летнюю историю.

Необычный эфир программы Comedy Club состоится сегодня в 21.00 на телеканале ТНТ.

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