«Подъемники» стали гостями Comedy Club
Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио Александр Бон и Игорь Паньков вместе с Найком Борзовым отправились в гости на съемки нового сезона Comedy Club и рассказали о том, как идёт подготовка к «НАШЕСТВИЮ». Фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области и станет самым масштабным за свою 20-летнюю историю.
Необычный эфир программы Comedy Club состоится сегодня в 21.00 на телеканале ТНТ.
Подробности на сайте НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»
- Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем
- Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
- Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье
- The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании