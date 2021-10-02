Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран ВОВ
Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков одержал победу в четвертом сезоне шоу «Голос 60+» на Первом канале.
В финале за подопечного наставника Олега Газманова проголосовали 79,5% зрителей.
«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — признался победитель.
В свою очередь, Газманов в интервью после финала рассказал, что переживал за Серебрякова, но его подопечный «стоял сегодня как скала, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать».
Победитель вокального шоу получил 1 млн рублей и сертификат на запись сольного сингла.
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