Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков одержал победу в четвертом сезоне шоу «Голос 60+» на Первом канале.

В финале за подопечного наставника Олега Газманова проголосовали 79,5% зрителей.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — признался победитель.

В свою очередь, Газманов в интервью после финала рассказал, что переживал за Серебрякова, но его подопечный «стоял сегодня как скала, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать».

Победитель вокального шоу получил 1 млн рублей и сертификат на запись сольного сингла.

