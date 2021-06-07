Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» возглавил фонд культурных инициатив

Победителя конкурса «Лидеры России. Политика» Романа Карманова назначили генеральным директором фонда культурных инициатив, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

«Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором [фонда культурных инициатив]», — отметил Кириенко.

Первый замглавы президентской администрации подчеркнул, что Карманов — победитель конкурса «Лидеры России. Политика», и его назначение — «в том числе продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев», которая реализуется по решению главы государства.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в стране будет создан фонд культурных инициатив, в задачи которого войдет выдача президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. Соответствующий указ был подписан 17 мая. Согласно документу, фонд проводит конкурсы, по результатам которых предоставляет президентские гранты на реализацию культурных и творческих проектов.

Кроме того, президентским указом был утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов. Главой комитета был назначен Кириенко, а в его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

