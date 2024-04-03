Плавучий музей на ладье из России в ходе кругосветки посетил 15 стран
Плавучий музей на копии поморской ладьи «Пилигрим» в ходе кругосветного плавания посетил порты 15 стран. Об этом рассказал капитан судна Сергей Синельник. Экспозиция на борту ладьи рассказывает об истории мореплавания в России.
В музее представлены экспонаты деревянного зодчества старинных лодок и кораблей, которые были созданы до времен Петра I. Как передает ТАСС, в некоторых странах посещения экипаж просили временно переправить выставку с борта ладьи в местные музеи. Так, в американском Миннеаполисе экспозиция работала в течении месяца. Аналогичные экспонирования были организованы в Европе - во Франции, Испании, Бельгии, Дании.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Пилигрим» отправился в кругосветную экспедицию в 2017 году из Петрозаводска. С тех пор поморская ладья пересекла два океана. Она представляет собой трехмачтовое судно, воссозданное по чертежам XVIII века.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Только пленные»: Милонов заявил, что россиянам не нужно ничего американского
- Акции Сбера обновили максимум с января 2022 года на заявлении Мишустина
- Кравцов заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены
- Путин предложил связать Сахалин и материк мостом
- Forbes обновил рейтинг самых богатых знаменитостей
- Плавучий музей на ладье из России в ходе кругосветки посетил 15 стран
- МВД Финляндии выступило за продление закрытия границы с Россией
- Мишустин поспорил с Зюгановым из-за зарплат россиян
- Цена золота на мировых рынках вновь побила рекорд
- Минцифры пока не планирует создавать механизмы блокировки деструктивного контента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru