Писатель Цыпкин объяснил популярность «Слова пацана» блестящим сценарием
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным благодаря сценарию, продуманному до мелочей. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал писатель Александр Цыпкин.
Драматург отметил, что сериал снят строго по канонам успешной картины. Он указал на блестящий сценарий фильма и хорошую работу художника по костюмам.
По словам писателя, картина режиссера Жоры Крыжовникова заставляет верить происходящему на экране. В первую очередь сериал касается поколения 40-50 летних, добавил он.
По данным Mediascope, «Слово пацана» в ноябре возглавил топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru