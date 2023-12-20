Писатель Цыпкин объяснил популярность «Слова пацана» блестящим сценарием

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным благодаря сценарию, продуманному до мелочей. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал писатель Александр Цыпкин.

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Драматург отметил, что сериал снят строго по канонам успешной картины. Он указал на блестящий сценарий фильма и хорошую работу художника по костюмам.

По словам писателя, картина режиссера Жоры Крыжовникова заставляет верить происходящему на экране. В первую очередь сериал касается поколения 40-50 летних, добавил он.

По данным Mediascope, «Слово пацана» в ноябре возглавил топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, передает «Радиоточка НСН».

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