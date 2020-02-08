Писатель Пьер Гийота умер в Париже

Французский писатель Пьер Гийота скончался на 81-ом году жизни в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французского экс-министра культуры Жака Ланга.

Что стало причиной смерти писателя не уточняется.

Среди наиболее известных книг писателя "Могила для 500 000 солдат" (1967) и "Эдем. Эдем. Эдем" (1970). Как отмечает агентство, романы Гийота часто подвергались критике за чрезмерную откровенность. В частности, роман «Эдем.Эдем.Эдем» во Франции был признан порнографическим.



