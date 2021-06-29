Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»

Он пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. «Для меня странно то, что сериал пошел своим путем», - сказал Мартин.

По его словам, в какой-то момент изменений стало очень много, из-за чего исчезла самобытность сериала, а концовка последнего сезона и вовсе разочаровала миллионы поклонников.

Тем временем, телеканал HBO планирует выпустить еще три спин-оффа сериала в дополнение к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу. По данным издания Deadline, телеканал разрабатывает приквелы с названиями «Девять путешествий», «Блошиное Дно» и «10 000 кораблей».

