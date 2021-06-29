Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»
Американский писатель Джордж Мартин заявил, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», который был основан на серии его романов «Песнь льда и огня», сообщает «РЕН ТВ».
Он пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. «Для меня странно то, что сериал пошел своим путем», - сказал Мартин.
По его словам, в какой-то момент изменений стало очень много, из-за чего исчезла самобытность сериала, а концовка последнего сезона и вовсе разочаровала миллионы поклонников.
Тем временем, телеканал HBO планирует выпустить еще три спин-оффа сериала в дополнение к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу. По данным издания Deadline, телеканал разрабатывает приквелы с названиями «Девять путешествий», «Блошиное Дно» и «10 000 кораблей».
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