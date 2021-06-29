Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин заявил, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», который был основан на серии его романов «Песнь льда и огня», сообщает «РЕН ТВ».

HBO готовит еще три спин-оффа «Игры престолов»

Он пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. «Для меня странно то, что сериал пошел своим путем», - сказал Мартин.

По его словам, в какой-то момент изменений стало очень много, из-за чего исчезла самобытность сериала, а концовка последнего сезона и вовсе разочаровала миллионы поклонников.

Тем временем, телеканал HBO планирует выпустить еще три спин-оффа сериала в дополнение к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу. По данным издания Deadline, телеканал разрабатывает приквелы с названиями «Девять путешествий», «Блошиное Дно» и «10 000 кораблей».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СериалыИгра Престолов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры