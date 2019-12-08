София Ротару вопреки критике Совфеда выступила в Москве

8 декабря 201912:00

Украинская эстрадная певица София Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года-2019». На видео, опубликованном на фан-странице Ротару в Instagram, видно, как певице вручают огромные букеты цветов.

«Мы вас так ждали на «Песне года»!» - произнес ведущий. «Я тоже очень по вам скучала», - призналась народная артистка СССР.

Против выступлений Ротару в России ранее высказывались в Совете Федерации. Причиной послужили сообщения, что певица отказалась ехать в Москву на «Песню года» из-за военного положения на Украине – чтобы не провоцировать своих соотечественников.

Директор Ротару назвал «заказом» критику певицы в СМИ

Сенатор Алексей Пушков тогда заявил, что в России устали от гастролеров, которые «приезжают делать деньги», но дома «клянут Россию почем зря», передает РИА Новости. А коллега Пушкова сенатор Валерий Рязанский предположил, что лучшим ответом могли бы стать пустые места на концертах Ротару.

Но не все были столь категоричны. Певец и телеведущий Владимир Винокур поддержал Ротару, призвав не оценивать гастроли украинской певицы в России с политической точки зрения.

«Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой – это глупость неимоверная!» заявил он в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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