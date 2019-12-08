София Ротару вопреки критике Совфеда выступила в Москве

Украинская эстрадная певица София Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года-2019». На видео, опубликованном на фан-странице Ротару в Instagram, видно, как певице вручают огромные букеты цветов.

«Мы вас так ждали на «Песне года»!» - произнес ведущий. «Я тоже очень по вам скучала», - призналась народная артистка СССР.

Против выступлений Ротару в России ранее высказывались в Совете Федерации. Причиной послужили сообщения, что певица отказалась ехать в Москву на «Песню года» из-за военного положения на Украине – чтобы не провоцировать своих соотечественников.