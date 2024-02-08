Певица Тейлор Свифт села мимо стула на концерте в Токио
8 февраля 202422:58
Американская певица Тейлор Свифт попала в неловкую ситуацию на концерте в Токио, пишет портал TMZ.
Выступление проходило на арене «Токио Доум». Во время исполнения одной из песен Свифт промахнулась и села мимо стула.
Исполнительница быстро сориентировалась и застыла в полуприседе. Ей помогла танцевальная группа.
На церемонии вручения премии Grammy в Лос-Анджелесе Свифт анонсировала выход альбома The Tortured Poets Department. Релиз запланирован на 19 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru