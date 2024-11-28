Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры
Американская певица Шер (Шерилин Саркисян) объявила об уходе на пенсию после более чем 60 лет творческой деятельности. Об этом пишет The Sun.
По словам исполнительницы, ее предстоящий альбом будет последним. Находясь на сцене, 78-летняя артистка сказала, что готова расслабиться, но не ранее, чем выпустит первый с 2013 года новый проект.
«Это, наверное, мой последний альбом. Это отличные песни, и я... очень взволнована тем, что я это делаю», — указала Шер.
Выступавший на протяжении нескольких
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица, который несколько десятков лет был гитаристом группы The No Smoking Orchestra, объявил о завершении музыкальной карьеры, напоминает 360.ru.
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