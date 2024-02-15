Певица Лада Дэнс захотела открыть собственный лейбл
Певица Лада Дэнс рассказала о желании открыть собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщает NEWS.ru.
На концерте телеканала МУЗ-ТВ «Праздник для всех влюбленных» в Кремлевском дворце артистка призналась, что очень любит создавать музыку, но устала «бегать и просить "возьмите, возьмите, возьмите"». Поэтому Дэнс хочет открыть свой лейбл звукозаписи.
«У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это все... Сейчас огромное количество музыки и вообще контента. Контент очень яркий», — отметила певица.
Лада Дэнс добавила, что сложно «пробиться через такую толщу».
Между тем певица Ирина Дубцова представила на выставке-форуме «Россия» песню «Главное — семья», которая стала гимном объявленного в стране Года семьи, пишет RT.
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