Певица Лада Дэнс захотела открыть собственный лейбл

Певица Лада Дэнс рассказала о желании открыть собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщает NEWS.ru.

На концерте телеканала МУЗ-ТВ «Праздник для всех влюбленных» в Кремлевском дворце артистка призналась, что очень любит создавать музыку, но устала «бегать и просить "возьмите, возьмите, возьмите"». Поэтому Дэнс хочет открыть свой лейбл звукозаписи.

«У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это все... Сейчас огромное количество музыки и вообще контента. Контент очень яркий», — отметила певица.

Лада Дэнс добавила, что сложно «пробиться через такую толщу».

Между тем певица Ирина Дубцова представила на выставке-форуме «Россия» песню «Главное — семья», которая стала гимном объявленного в стране Года семьи, пишет RT.

