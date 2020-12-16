Петербургский завод поможет в восстановлении Нотр-Дама

Завод займется восстановлением часов собора. Отмечается, что заводские специалисты уже приступили к изучению механизма часов.

Франция привлекла к восстановлению часов российский завод в связи с наличием у предприятия необходимого опыта в разработке деталей для подобного механизма.



Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля прошлого года. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. При этом, сама структура Нотр-Дама и его главные произведения искусства уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор к 2024 году.

