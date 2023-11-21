Петербургский театр отменил спектакль по пьесе драматурга Волошиной

Петербургский Государственный драматический Театр на Васильевском отменил спектакль «Мертвые души Гоголя» по пьесе драматурга Аси Волошиной. Об этом сообщает портал Online47.ru со ссылкой на руководство учреждения.

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Ранее СМИ сообщили, что 29 ноября в театре покажут постановку, основанную на пьесе Волошиной. После начала специальной военной операции драматург осудила действия России и покинула страну, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметила замдиректора Театра на Васильевском Алла Юдина, у учреждения нет никаких отношений с Волошиной с 2018 года: тогда с автором заключили «договор на адаптацию прозаического текста».

«Премьера спектакля состоялась в апреле 2019 года. Отчислений она не получает. За перипетиями в ее жизни мы не следили. 29 ноября играть этот спектакль не будем», — указала Юдина.

Замдиректора добавила, что зрители смогут по приобретенным билетам посмотреть другую постановку.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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