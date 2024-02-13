Петербургский международный культурный форум пройдёт в сентябре
Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур в текущем году назначен на сентябрь. Такие сроки назвала министр культуры России Ольга Любимова. Она выступила на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Как подчеркнула глава Минкультуры, Россия открыта к взаимодействию в области культуры и творческого образования со всеми международными партнерами. В качестве примера Любимова привела статистику, согласно которой, в творческих высших учебных заведениях России получают образование 5,5 тысяч человек из 103 стран, передаёт ТАСС.
Министр назвала поддержку талантов и создание возможностей для самореализации одним из ведущих элементов модернизации отечественной экономики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным министра культуры, высшее образование в области искусства в РФ получают около 80 тысяч человек. В школах искусств и творческих коллективах обучаются пять миллионов детей.
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