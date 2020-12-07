Первый сборник прозы Пушкина оценили в 3,2 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги первый сборник прозы Александра Пушкина, который вышел в 1834 году, сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что «Повести, изданные Александром Пушкиным» - одна из самых редчайших книг аукциона. В сборник вошли первое издание в виде книги повести «Пиковая дама», второе издание «Повестей Белкина» и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого».

Из-за плохих продаж в конце 1836 года сборник решили сделать частью нового издания «Романы и повести», но его выходу помешала смерть Пушкина. Поэтому отпечатанную первую часть («Капитанская дочка») и вторую, которую составляли «Повести» сожгли. Однако не более полутора-двух сотен экземпляров «просочились» в продажу. Таким образом «Повести, изданные Александром Пушкиным» стали одной из редчайших прижизненных книг великого русского поэта.

Торги пройдут 17 декабря. Стартовая цена «Повестей, изданных Александром Пушкиным» составляет 3,2 миллиона рублей. Всего на аукционе будут представлены 350 редких книг, автографов и рукописей, а также фотографий и плакатов. Общая сумма лотов около 40 миллионов рублей.

