Первая в истории встреча министров культуры стран «большой двадцатки» началась в Риме
Первая в истории встреча министров культуры стран Группы двадцати началась в Риме, передает ТАСС.
Церемония состоялась в стенах амфитеатра Флавиев (Колизея).
Как отметил премьер-министр Италии Марио Драги в своем вступительном слове, Италия гордится тем, что первая профильная встреча по культуре проводится именно здесь.
«История и красота — неотъемлемая часть итальянцев. Когда на нас смотрят, то сначала видят искусство, музыку и архитектуру», — подчеркнул Драги.
Помимо министров культуры «двадцатки», во встрече участвуют генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле, а также главы и представители ряда профильных международных организаций. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова.
Основная работа министров пройдет в пятницу в историческом дворце Барберини, где расположена Национальная галерея искусств. Встреча завершится принятием совместной декларации.
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