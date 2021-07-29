Первая в истории встреча министров культуры стран «большой двадцатки» началась в Риме

Первая в истории встреча министров культуры стран Группы двадцати началась в Риме, передает ТАСС.

Церемония состоялась в стенах амфитеатра Флавиев (Колизея).

Как отметил премьер-министр Италии Марио Драги в своем вступительном слове, Италия гордится тем, что первая профильная встреча по культуре проводится именно здесь.

«История и красота — неотъемлемая часть итальянцев. Когда на нас смотрят, то сначала видят искусство, музыку и архитектуру», — подчеркнул Драги.

Помимо министров культуры «двадцатки», во встрече участвуют генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле, а также главы и представители ряда профильных международных организаций. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова.



Основная работа министров пройдет в пятницу в историческом дворце Барберини, где расположена Национальная галерея искусств. Встреча завершится принятием совместной декларации.

