Перезагрузка. Мединский объяснил отставку главы «Роскино»
Руководитель государственной компании «Роскино» Екатерина Митцуридзе отправлена в отставку. Об этом объявил министр культуры Владимир Мединский. Он сделал реверанс в адрес уволенной, заявив, что она немало сделала для отечественного кинематографа с 2011 года, когда возглавила структуру, продвигающую российские фильмы за границей, сообщает «ФедералПресс».
При этом глава Минкультуры подчеркнул, что «Роскино» требуется перезагрузка. По словам Мединского, лично он уже определился с кандидатом на освободившуюся должность, однако озвучит имя только после утверждения в Росимуществе.
Министр подчеркнул, что выбор нового руководителя «Роскино» — согласованное решение всех лидеров российской киноиндустрии, отмечает РИА ФАН.
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