People назвал имя самой красивой женщины в мире

Самой красивой женщиной планеты – по версии People – стала 47-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер. Она украсила обложку специального выпуска журнала.

В интервью представителям СМИ мать троих детей призналась, что в юности считала себя некрасивой. Помимо этого, по словам самой красивой женщины планеты, родители никогда не были в восторге от её внешности.

Гарнер отметила, что предпочитает носить спортивную одежду или джинсы с кроссовками. Кроме того, актриса заявила, что до сих пор не умеет правильно наносить макияж — когда она пытается сделать это сама, то в итоге её лицо выглядит так, будто на нём появились синяки.

Напомним, Дженнифер Гарнер известна зрителям по работам в таких фильмах как «Перл-Харбор», «Далласский клуб покупателей», «Поймай меня, если сможешь» и многим другим. В 2005 году актриса вышла замуж за Бена Аффлека, однако спустя 12 лет пара подала на развод.

Как отмечает НСН, в прошлом году журнал People назвал самой красивой женщиной Pink. На обложке специального номера издания была размещена фотография певицы с ее сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж.

Исполнительница, которая славится своим чувством юмора, прокомментировала присуждение этого «звания» в свойственной ей манере. Он заявила, что «чувствует себя более красивой, и решила, что всю неделю, пока этот журнал будет в продаже, никто не посмеет смотреть ей прямо в глаза». Также певица призналась, что смеялась на весь дом, узнав о статусе «самой красивой женщины года».

