Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Накануне Лунгина привезли в кардиологию одной из московских клиник на лечение, но обследование показало, что он нуждается в реанимационной помощи. Информацию о тяжелом состоянии режиссёра распространил интернет - портал Mash.







