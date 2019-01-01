Павел Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем
Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Накануне Лунгина привезли в кардиологию одной из московских клиник на лечение, но обследование показало, что он нуждается в реанимационной помощи. Информацию о тяжелом состоянии режиссёра распространил интернет - портал Mash.
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