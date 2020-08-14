Памятник Виктору Цою установили в Петербурге
В Петербурге установлен памятник лидеру советской рок-группы группы «Кино» Виктору Цою. Об этом сообщается на странице Vkontakte фонда "Памяти Виктора Цоя", который является Инициатором проекта.
Отмечается, что монумент установлен в сквере на улице Танкиста Хрустицкого на выходе из метро "Проспект Ветеранов". Официально памятник еще не открыт, дату открытия назначат позднее.
На монументе значится надпись "Есть чем платить, но я не хочу победить любой ценой. Удачи!"
В фонде добавили, что к установке памятника "шли 12 лет". В субботу 15 августа со дня смерти Цоя исполняется 30 лет.
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