Памятник Виктору Цою установили в Петербурге

В Петербурге установлен памятник лидеру советской рок-группы группы «Кино» Виктору Цою. Об этом сообщается на странице Vkontakte фонда "Памяти Виктора Цоя", который является Инициатором проекта.



Отмечается, что монумент установлен в сквере на улице Танкиста Хрустицкого на выходе из метро "Проспект Ветеранов". Официально памятник еще не открыт, дату открытия назначат позднее.

На монументе значится надпись "Есть чем платить, но я не хочу победить любой ценой. Удачи!"

В фонде добавили, что к установке памятника "шли 12 лет". В субботу 15 августа со дня смерти Цоя исполняется 30 лет.

