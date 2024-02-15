Памятник Юрию Любимову откроют возле Театра на Таганке в октябре
Памятник основателю Театра на Таганке Юрию Любимову откроют у здания культурного учреждения в октябре текущего года. Об этом рассказала директор Театра Ирина Апексимова.
Автором скульптуры стал Народный художник России, действительный член Российской академии художеств Александр Рукавишников, передаёт ТАСС. Открытие памятника приурочено к 60-летию театра, юбилейная дата будет отмечаться весной.
Юрий Любимов – режиссер, актер, педагог, основатель Театра на Таганке. Народный артист России умер 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Театр на Таганке ведёт свою летопись со спектакля «Добрый человек из Сезуана», который Любимов поставил со своими студентами. Премьера состоялась 23 апреля 1964 года.
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