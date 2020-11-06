Память о Жванецком предложили увековечить в Мосгордуме, передает РИА Новости.

«Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, рассмотрим предложения, которые поступят», - сказал председатель комиссии по культуре МГД Евгений Герасимов.

В пятницу стало известно, что умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет, месяц назад сообщалось о решении Жванецкого завершить сценическую деятельность «из-за возраста».

