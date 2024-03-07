Открылась первая персональная фотовыставка экс-вице-премьера Христенко

Первая персональная фотовыставка бывшего вице-премьера России Виктора Христенко открылась в Челябинском музее изобразительных искусств. В рамках двухмесячного проекта под названием «Я так вижу» будут сменяться четыре экспозиции и столько же фотосерий.

Как признался сам экс-чиновник, он не расставался с фотокамерой на протяжении 60 лет. Первый снимок Виктор Христенко сделал еще в пятилетнем возрасте. С тех пор героями его фотографий стали тысячи людей в десятках странах, городах и деревнях, отмечается в анонсе выставки.