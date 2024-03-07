Открылась первая персональная фотовыставка экс-вице-премьера Христенко

Первая персональная фотовыставка бывшего вице-премьера России Виктора Христенко открылась в Челябинском музее изобразительных искусств. В рамках двухмесячного проекта под названием «Я так вижу» будут сменяться четыре экспозиции и столько же фотосерий.

Как признался сам экс-чиновник, он не расставался с фотокамерой на протяжении 60 лет. Первый снимок Виктор Христенко сделал еще в пятилетнем возрасте. С тех пор героями его фотографий стали тысячи людей в десятках странах, городах и деревнях, отмечается в анонсе выставки.

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Виктор Христенко – уроженец Челябинска, там он прожил первые 40 лет своей жизни. После ухода с поста вице-премьера в 2004 году он занимал должности министра промышленности и энергетики, главы Минпромторга.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в настоящее время он позиционирует себя как меценат и общественный деятель. Виктор Христенко вторым браком с 2003 года женат на нынешнем вице-премьере Татьяне Голиковой.

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ФОТО: РИА Новости
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