Открылась англоязычная версия онлайн-проекта #Москвастобой

Проект столичного Комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для иностранных пользователей, владеющих английским языком. В частности, на английский язык переведены уже несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, в рамках проекта #Moscowwithyou уже доступны 50 экскурсий с англоязычными субтитрами. Свои онлайн-туры перевели на английский Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства «Гараж», Московский планетарий, музеи ВДНХ и многие другие. Коллекцию англоязычных экскурсий будут поплонять – в частности, появятся видеотуры по знаковым местам столицы и московскому метро.

Ряд экскурсий на сайте проекта полностью озвучен на английском языке. Уже сейчас иностранные пользователи могут посмотреть записи постановок Большого Московского государственного цирка, а также подборки шедевров оперного искусства от Российского общества друзей Зальцбургского фестиваля.

