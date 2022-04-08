Отец Киркорова попал в реанимацию

Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, помещён в реанимационное отделение больницы из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у 89-летнего Народного артиста России хроническую сердечную недостаточность.

Киркоров-старший находится на лечении в Третьем Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, сообщает РБК. Сведения подтвердил представитель сына пожилого артиста.

Он уточнил, что ухудшение состояния произошло накануне, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Состояние оценивается как тяжелое, но медики делают всё для спасения жизни известного пациента.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в Советский Союз и поступил в ГИТИС. В СССР с Бедросом Киркоровым было издано несколько грампластинок.

