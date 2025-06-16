От Матисса до «Бубнового валета»: В Москве покажут картины «диких» художников

В московском Музее русского импрессионизма 18 июня стартует выставка «Русские дикие», на которой будут представлены работы русских и европейских художников-фовистов и импрессионистов начала ХХ века.

В числе представленных на выставке картин – «Просушка парусов» Андре Дерена и «Испанка» Анри Матисса, работы Луи Вальта, Анри Ле Фоконье, Отона Фриеза и Альбера Марке, а также единственный в России холст американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския, созданный совместно с Энди Уорхолом.