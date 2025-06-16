От Матисса до «Бубнового валета»: В Москве покажут картины «диких» художников

В московском Музее русского импрессионизма 18 июня стартует выставка «Русские дикие», на которой будут представлены работы русских и европейских художников-фовистов и импрессионистов начала ХХ века.

В числе представленных на выставке картин – «Просушка парусов» Андре Дерена и «Испанка» Анри Матисса, работы Луи Вальта, Анри Ле Фоконье, Отона Фриеза и Альбера Марке, а также единственный в России холст американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския, созданный совместно с Энди Уорхолом.

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Посетители выставки увидят, как российские символисты, неопримитивисты и сезаннисты трансформировали идеи европейского авангарда. Особое внимание будет уделено участникам выставки «Бубновый валет» — Михаилу Ларионову, Наталии Гончаровой, Илье Машкову и Петру Кончаловскому. Раздел «Парижачьи» объединит работы Марка Шагала, Николая Тархова и Натана Альтмана. Также будут представлены картины Павла Кузнецова, Мартироса Сарьяна, Давида Бурлюка и Николая Кульбина.

Выставка продлится до 28 сентября. Критик Луи Воксель назвал «Дикими» (fauves) участников парижского Осеннего салона 1905 года, шокировавших публику вызовом классике и дерзкими яркими красками, буквально «взрывавшимися светом», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма
ТЕГИ:КартиныВыставкаХудожники

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