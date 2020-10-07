Осуждённая за аферу Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, осужденная в 2012 году за многомиллионную аферу, стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Об этом она сообщила в своём Instagram.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком Российской академии художеств», - написала фигурантка дела «Оборонсервиса».

На сайте РАХ имя Васильевой находится в разделе «Состав». Указано, что она является членом Творческого союза художников России. Также в академии рассказали, что она - участница российских и зарубежных выставок, призёр различных конкурсов.

Работы Евгении Васильевой находятся в коллекции фонда Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне и в коллекции Пьера Кардена. А вот Государственный Русский музей в 2016 году отказался принять в дар картины Васильевой, сообщает РБК.

В 2012 году Евгения Васильева стала главной фигуранткой громкого дела «Оборонсервиса» о многомиллиардных хищениях. Сумма ущерба оценивалась в 360 миллионов рублей. Васильева была признана виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денежных средств - её приговорили к пяти годам колонии общего режима, а в 2015 году освободили условно-досрочно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Анатолий СердюковОборонсервисЕвгения Васильева
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры