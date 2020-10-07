Осуждённая за аферу Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ
Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, осужденная в 2012 году за многомиллионную аферу, стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Об этом она сообщила в своём Instagram.
«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком Российской академии художеств», - написала фигурантка дела «Оборонсервиса».
На сайте РАХ имя Васильевой находится в разделе «Состав». Указано, что она является членом Творческого союза художников России. Также в академии рассказали, что она - участница российских и зарубежных выставок, призёр различных конкурсов.
Работы Евгении Васильевой находятся в коллекции фонда Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне и в коллекции Пьера Кардена. А вот Государственный Русский музей в 2016 году отказался принять в дар картины Васильевой, сообщает РБК.
В 2012 году Евгения Васильева стала главной фигуранткой громкого дела «Оборонсервиса» о многомиллиардных хищениях. Сумма ущерба оценивалась в 360 миллионов рублей. Васильева была признана виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денежных средств - её приговорили к пяти годам колонии общего режима, а в 2015 году освободили условно-досрочно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
- Националиста Дацика разрешили освободить по УДО
- СМИ сообщили о возможном перемирии Армении и Азербайджана
- Горбачев рассказал о шансах восстановить СССР
- Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru