Осуждённая за аферу Евгения Васильева стала почетным академиком РАХ

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком Российской академии художеств», - написала фигурантка дела «Оборонсервиса».

На сайте РАХ имя Васильевой находится в разделе «Состав». Указано, что она является членом Творческого союза художников России. Также в академии рассказали, что она - участница российских и зарубежных выставок, призёр различных конкурсов.



Работы Евгении Васильевой находятся в коллекции фонда Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне и в коллекции Пьера Кардена. А вот Государственный Русский музей в 2016 году отказался принять в дар картины Васильевой, сообщает РБК.

В 2012 году Евгения Васильева стала главной фигуранткой громкого дела «Оборонсервиса» о многомиллиардных хищениях. Сумма ущерба оценивалась в 360 миллионов рублей. Васильева была признана виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денежных средств - её приговорили к пяти годам колонии общего режима, а в 2015 году освободили условно-досрочно.

