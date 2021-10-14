Основатель группы «Бутырка» попал в реанимацию с инфарктом
Основатель российской группы «Бутырка» Владимир Ждамиров экстренно госпитализирован в столице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Ему диагностировали инфаркт и положили артиста в реанимацию. Врачи провели шансонье коронографию для оценки состояния сосудов.
Ждамиров создал группу «Бутырка» в Воронеже в 2001 году вместе с продюсером Александром Абрамовым и солистом Олегом Симоновым. Он выступал в коллективе до декабря 2013 года, после чего покинул его ради сольной карьеры. Его заменил вокалист Михаил Борисов.
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