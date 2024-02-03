Орландо Блум появится в комедийном боевике «Глубокое прикрытие»
Британский актер Орландо Блум появится в комедийном боевике «Глубокое прикрытие», передает Variety.
По информации издания, в киноленте также примут участие Шон Бин, Ник Мохаммед, Иэн МакШейн, Падди Консидайн и Соноя Мидзуно. Начало съемок запланировано на 5 февраля. Авторы сценария - Дерек Коннолли и Колин Треворроу.
Сюжет картины расскажет о трех актерах-импровизаторах, которых нанимает полиция, чтобы те инсценировали серию преступлений. Артисты оказываются вскоре глубоко погружены в лондонский преступный мир.
Ранее в «Институте развития интернета» (ИРИ) рассказали «Радиоточке НСН», что в 2024 году россияне увидят первый сериал на тему СВО «20/22», супергеройский мультфильм «Невский», а также шпионскую драму «ГДР» о противостоянии мировых разведок в 1990-е.
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