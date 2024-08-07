Оркестр ВВС ЮАР впервые примет участие в фестивале «Спасская башня»
Оркестр военно-воздушных сил ЮАР станет участником XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
Коллектив был основан в 1946 году как военный марширующий ансамбль, сегодня он является лицом ВВС республики. Оркестр исполняет произведения различных музыкальных направлений и жанров.
«Для московских зрителей южноафриканские гости подготовили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы. Представители этой страны станут гостями фестиваля впервые», — отметили в пресс-службе.
Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября. В 2023 году мероприятие не состоялось и было перенесено на следующий год.
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