Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения»

Швеция же переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию. Северная Македония оказалась на седьмом месте, подвинув на восьмую строчку Азербайджан. Белоруссия поменялась местами с Германией.

Финал конкурса «Евровидение-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев исполнил песню Scream («Крик»). Продюсером выступления российского исполнителя стал Филипп Киркоров, В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме Лазарев занял третье место.



