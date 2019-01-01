Культура

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения»

22 мая22:51

Организаторы конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги распределения баллов из-за ошибки в ходе начисления, передает ТАСС.

Сергей Лазарев в результате пересчета получил дополнительно один балл, но его место в общем рейтинге не изменилось, он по-прежнему третий.

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Швеция же переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию. Северная Македония оказалась на седьмом месте, подвинув на восьмую строчку Азербайджан. Белоруссия поменялась местами с Германией.

Финал конкурса «Евровидение-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев исполнил песню Scream («Крик»). Продюсером выступления российского исполнителя стал Филипп Киркоров, В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме Лазарев занял третье место.


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ФОТО: РИА
ТЕГИ:Евровидение

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