Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения»
Организаторы конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги распределения баллов из-за ошибки в ходе начисления, передает ТАСС.
Сергей Лазарев в результате пересчета получил дополнительно один балл, но его место в общем рейтинге не изменилось, он по-прежнему третий.
Швеция же переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию. Северная Македония оказалась на седьмом месте, подвинув на восьмую строчку Азербайджан. Белоруссия поменялась местами с Германией.
Финал конкурса «Евровидение-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев исполнил песню Scream («Крик»). Продюсером выступления российского исполнителя стал Филипп Киркоров, В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме Лазарев занял третье место.
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