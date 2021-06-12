Орел стал «Литературной столицей России»

Город Орел получил официальный статус «Литературной столицы России». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона назвал день присвоения нового статуса «особенным в исторической хронике новой Орловщины». Клычков подчеркнул, что проект маркетинговой стратегии области разрабатывался более года, и закрепление звания литературной столицы было одним из приоритетов.

«Звание будет закреплено за регионом официально — Роспатент предоставил музею И.С. Тургенева право на регистрацию товарного знака "Орел — литературная столица России"», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Клычков добавил, что туристским ресурсам и литературным музеям региона будет необходимо проработать и визуализировать бренд, благодаря которому Орловская область станет более узнаваемой на «туристической карте» России.

