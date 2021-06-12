Орел стал «Литературной столицей России»
Город Орел получил официальный статус «Литературной столицы России». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона назвал день присвоения нового статуса «особенным в исторической хронике новой Орловщины». Клычков подчеркнул, что проект маркетинговой стратегии области разрабатывался более года, и закрепление звания литературной столицы было одним из приоритетов.
«Звание будет закреплено за регионом официально — Роспатент предоставил музею И.С. Тургенева право на регистрацию товарного знака "Орел — литературная столица России"», — написал губернатор на своей странице в Instagram.
Клычков добавил, что туристским ресурсам и литературным музеям региона будет необходимо проработать и визуализировать бренд, благодаря которому Орловская область станет более узнаваемой на «туристической карте» России.
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