Оратория «Иван Грозный» прозвучит в «Зарядье»

23 ноября в зале «Зарядье» хор и оркестр Большого театра исполнят ораторию «Иван Грозный» для чтеца, хора и оркестра С. С. Прокофьева. Исполнение будет сопровождаться показом фрагментов фильма С.М. Эйзенштейна.

Предложение написать музыку для нового исторического фильма поступило Сергею Сергеевичу Прокофьеву от Сергея Михайловича Эйзенштейна в 1942 году. Работа режиссера и композитора проходила в тесном сотрудничестве.

«Я просматривал в киностудии кусок фильма вместе с Эйзенштейном, – вспоминал Прокофьев, – он попутно высказывал свои пожелания по поводу музыки... Вернувшись домой, я пишу музыку, пользуясь точными разметками в секундах. Написанный материал я наигрываю для записи на пленку. Когда дело касается хора, то я не только наигрываю, но и напеваю, что очень веселило Эйзенштейна, так как пою я неважно. Если изображение хорошо совпадает с музыкой и нет надобности в изменениях, я приступал к оркестровке этого куска и начинал писать».

Первая серия фильма вышла на экраны в 1945 году, вторая – в 1958-м. Самостоятельным произведением оратория «Иван Грозный» стала лишь спустя восемь лет после смерти композитора.

Существует несколько вариантов оратории. Одна из самых известных – сделанная под редакцией дирижера Абрама Стасевича (премьера состоялась в 1968 году). Это компоновка музыки из фильма с введенным в партитуру текстом рассказчика.

В 1975 году Юрий Григорович в Большом театре поставил балет «Иван Грозный» в редакции Михаила Чулаки, где использованы фрагменты музыки к кинофильму «Иван Грозный». В 1996-м году в Большом зале Московской консерватории прозвучал новый «Иван Грозный» в редакции дирижера Владимира Федосеева.

В зале «Зарядье» прозвучит оратория «Иван Грозный» под редакцией Абрама Стасевича. Главный дирижёр и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев исполнял эту версию шесть лет назад в Берлине с Немецким симфоническим оркестром Берлина (Deutsches-Symphonie Orchester Berlin). С этим же оркестром и солистами Ольгой Бородиной и Ильдаром Абдразаковым он сделал запись на лейбле Sony Classics.

«Сохиев выбирает напряженные темпы, бесстрашно ходит по краю дерзкой прокофьевской партитуры. Его исполнение завораживает», – писала немецкая газета Tagesspiegel.

