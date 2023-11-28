Опубликован первый трейлер фильма «Онегин»

По словам режиссёра и продюсера Сарика Андреасяна, для него произведение великого русского поэта является «многогранной историей о любви и чести».

«Это одновременно простая и невероятно глубокая история в которой любишь и сопереживаешь всем героям понимая и принимая их. Это великое произведение. Энциклопедия русской жизни. Наше ДНК», - заявил он.

Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов (Евгений Онегин), Денис Прытков (Владимир Ленский), Лиза Моряк (Татьяна Ларина) и Таня Сабинова (Ольга Ларина). Также в картине снимались Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Сергей Степин, Светлана Немоляева и другие.

Ранее сценарист фильма Алексей Гравицкий заявил, что осовременить текст Пушкина было непросто. По его словам, создатели картины не планировали быстро переложить сюжет романа на наше время: речь шла о классической постановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

