Опубликован первый трейлер фильма «Онегин»
Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер фильма «Онегин» - экранизации романа Александра Пушкина, которая выйдет на экраны 7 марта 2024 года.
По словам режиссёра и продюсера Сарика Андреасяна, для него произведение великого русского поэта является «многогранной историей о любви и чести».
«Это одновременно простая и невероятно глубокая история в которой любишь и сопереживаешь всем героям понимая и принимая их. Это великое произведение. Энциклопедия русской жизни. Наше ДНК», - заявил он.
Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов (Евгений Онегин), Денис Прытков (Владимир Ленский), Лиза Моряк (Татьяна Ларина) и Таня Сабинова (Ольга Ларина). Также в картине снимались Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Сергей Степин, Светлана Немоляева и другие.
Ранее сценарист фильма Алексей Гравицкий заявил, что осовременить текст Пушкина было непросто. По его словам, создатели картины не планировали быстро переложить сюжет романа на наше время: речь шла о классической постановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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