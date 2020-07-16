Оператор «Бриллиантовой руки» скончался от коронавируса

Известный советский кинооператор Игорь Черных ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. По информации главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, он скончался от коронавируса.

«Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом», - говорится в сообщении Союза.

Черных окончил операторский факультет ВГИК, затем работал оператором-постановщиком на «Мосфильме». В его профессиональном портфолио более 20 фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Большая дорога», «Особо важное задание», «Емельян Пугачёв».

Черных — один из первых операторов, освоивших подводную съёмку. В 1988 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

