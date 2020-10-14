Онлайн-церемония вручения «Золотой маски» 2020 года пройдет 10 ноября

Церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска», которая станет 26-й по счету, пройдет в режиме онлайн 10 ноября. Трансляция будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но и для всех зрителей, сообщили организаторы.

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«Учитывaя резкое увеличение числa зaболевших вирусом COVID-19 в последнее время и желaя предотврaтить дополнительные риски для здоровья коллег, пaртнеров, друзей, приглaшенных нa церемонию, учредитель премии - Союз теaтрaльных деятелей РФ совместно с дирекцией "Золотой мaски" приняли непростое решение о переводе вручения премии в онлaйн-формaт», - отметили в пресс-службе.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

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ФОТО: из открытых источников
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