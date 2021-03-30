Онлайн-трансляции акции «Ночь театров» посмотрели 550 тыс человек — Сергунина
Свыше 550 тысяч человек посмотрели онлайн-программу акции «Ночь театров», которая состоялась в Москве с 27 на 28 марта. Такую статистику привела заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что эта культурная акция пользуется повышенной популярностью у москвичей от мала до велика.
На этот раз в числе самых востребованных программ «Ночи театров», доступных в сети, вошли постановка «Синяя птица» «Электротеатра Станиславского» и экскурсия по нему. На втором месте по популярности у зрителей оказалось выступление театра «Балет Москва» в культурном центре «Вдохновение», третье место по просмотрам досталось спектаклю «Свидание в Москве» на сцене академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, зрители активно интересовались трансляциями мастер-класса художественного руководителя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана, экскурсии худрука «Театриума на Серпуховке» Терезы Дуровой, а также мастер-классом театра танца «Гжель».
«Ночь театров» проводилась в российской столице уже в девятый раз. В акции приняли участие более 130 культурных учреждений. Они представили на суд зрителей и посетителей спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы, открытые встречи. В интернете в режиме реального времени было доступно около трёх десятков мероприятий.
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