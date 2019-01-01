Культура

Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о Дональде Трампе

2 июля23:47

Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о Дональде Трампе. Об этом заявил сам режиссер на проходящем в Таормине кинофестивале, где возглавляет жюри.

Фильм может быть комедией в духе его фильма «Буш», передает RT.

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