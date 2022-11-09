Ольга Любимова рассказала о поддержке работников культуры

Министр культуры представила в госдуме доклад, согласно которому ежегодно государственная поддержка в виде денежных поощрений оказывается тысяче сельских учреждений культуры и тысяче лучших работников отрасли. В этом году уже получили такую поддержку 639 работников культуры и 681 учреждение. Кроме того, ежемесячная стипендия в рамках нацпроекта ежегодно выплачивается 100 молодым творческим деятелям в возрасте до 35 лет.

«Чтобы компетенции работников культуры неизменно росли, мы проводим обучение по программе переподготовки творческих и управленческих кадров. Такая системная работа проводится впервые. По всей стране на базе ведущих творческих вузов создано 19 образовательных центров. К 2025 году обучение пройдут 200 тысяч человек, это примерно треть от всех работников отрасли», - заявила Любимова.

Министр отметила, что в этом году 40 тысяч работников сферы культуры по всей России пройдут курсы повышения квалификации. По ее словам, самыми востребованными направлениями стали музыкальное образование, менеджмент и библиотечное дело.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», с начала реализации нацпроекта уже поддержано свыше 400 творческих проектов некоммерческих организаций, которые провели свыше 2000 мероприятий.

