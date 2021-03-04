Олег Басилашвили награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Народный артист СССР Олег Басилашвили получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Указ о награждении Басилашвили президент РФ Владимир Путин подписал ещё в октябре 2019 года.
Как известно, Басилашвили - почётный гражданин Санкт-Петербурга.
С 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На счету актера более 60 ролей в кино, в том числе в фильмах «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» и других.
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