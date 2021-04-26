«Октябрь» снова покажет фильмы Кустурицы

В московском кинотеатре «Октябрь» в мае 2021 года покажут лучшие картины сербского режиссера Эмира Кустурицы.

Фильмы режиссера вернутся на широкий экран уже с 6 мая, откроют ретроспективу лента «Аризонская мечта» с Джонни Деппом, Винсентом Галло и Фэй Данауэй. Перед началом показа о фильме расскажет кинокритик Антон Долин.

21 мая в «Октябре» покажут «Жизнь как чудо», фильм представит Егор Беликов. А 27 мая ретроспективу завершит картина «Черная кошка, белый кот», о ней зрителям расскажет кинокритик Зинаида Пронченко.

