Оксимирон выпустил новый альбом

Российский хип-хоп-исполнитель Оксимирон выпустил свой третий студийный альбом под названием «Красота и уродство».

Предыдущий альбом «Горгород» был выпущен в 2015 году.

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